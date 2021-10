Il Beethoven di Jordi Savall con Le Concert des Nations

Uno dei grandi concerti della Sagra musicale Malatestiana che anche quest’anno non si smentisce. Questa sera al teatro Galli dalle ore 21 l’ensemble Le Concert des Nations diretto dal maestro Jordi Savall. Originali le sonorità beethoveniane proposte dai musicisti del Concert des Nations, con un maestro indiscusso della musica antica come Savall, che per l’occasione dirige la Settima e l’Ottava Sinfonia continuando il suo viaggio interpretativo nelle opere del grande compositore con strumenti d’epoca.

Il progetto europeo di ricerca e di interpretazione “Beethoven Académie 250”, concepito e costruito da Savall, include un percorso di altissimo valore artistico e formativo inteso ad affiancare professionisti di lunga esperienza e giovani musicisti. L’orchestra di strumenti d’epoca si compone del nucleo centrale di Le Concert des Nations (che nel 2019 festeggia 30 anni di vita), arricchito dalla presenza dei migliori giovani professionisti selezionati all’uopo. Il lavoro organizzato in “Accademie”, ovvero periodi di studio, prove e approfondimento degli aspetti interpretativi, si sviluppa nella prospettiva critico-filologica di cui Savall è illustre caposcuola.

Savall è una personalità musicale tra le più polivalenti della sua generazione. Da più di cinquant’anni egli fa conoscere al mondo delle meraviglie musicali lasciate nell’oscurità, nell’indifferenza e nell’oblio. Egli scopre e interpreta queste musiche antiche, sulla sua viola da gamba o come direttore.

Ha fondato, con Montserrat Figueras, i complessi Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) e Le Concert des Nations (1989), con i quali ha esplorato e creato un universo di emozioni e di bellezza, che egli diffonde nel mondo intero per la felicità di milioni di amanti della musica. Nel corso della sua carriera, egli ha registrato e pubblicato più di 230 dischi e ha vinto numerosi premi.

Nel 2008, Jordi Savall è stato nominato Ambasciatore dell’Unione Europea per un dialogo interculturale e, a fianco di Montserrat Figueras, “Artista per la pace”, nell’ambito del programma “Ambasciatori di buona volontà” dell’Unesco.

L’esnsemble Le Concert des Nations è nato nel 1989 proprio ad opera di Savall: è la prima orchestra che riunisce una maggioranza di musicisti provenienti da paesi latini.

Info: 0541 793811

biglietteriateatro@comune.rimini.it