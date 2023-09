I verdetti del torneo giovanile del Maretennis Bellaria

Si è concluso il torneo nazionale giovanile del Maretennis, “L’Estate sta Finendo”, tappa del circuito regionale. Si tratta di un torneo Under 10-12-14-16, maschile e femminile, tappa del circuito regionale.

Nell’Under 12 femminile successo di Angelica Bonetti (Tennix Training Center) in finale su Marta Bertozzi per 2-6, 6-1, 10-6. Semifinale: Angelica Bonetti (n.2)-Anita Amadio 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 maschile il primo finalista è stato Riccardo Briganti che in semifinale ha sconfitto 6-3, 4-6, 10-5 Giacomo Guerrini, in finale anche Marco Menichetti (n.1) che ha sconfitto nell’altra semifinale Andrea Fabbri 6-0, 6-0. Nel match-clou successo di Marco Menichetti (Tc Faenza) per 6-1, 7-5.

Quarti: Marco Menichetti (n.1)-Francesco Zanzini 6-1, 6-1, Andrea Fabbri-Lorenzo Manco 6-2, 1-6, 12-10, Giacomo Guerrini (n.3)-Giacomo Manuzzi 6-0, 6-0, Riccardo Briganti (n.2)-Leo Mazzarini 6-1, 6-0.

Nell’Under 14 maschile Federico Attanasio (Tc Viserba) ha battuto in finale Paolo Duranti per 6-3, 6-1. Semifinali: Paolo Duranti-Jacopo Andruccioli (n.1) 6-4, 4-6, 10-4, Federico Attanasio (n.2)-Achille Mari 6-2, 6-3.

Nell’Under 16 maschile William Di Marco (Tc Viserba) ha sconfitto in finale 6-3, 6-3 Valentino Salami.

Semifinali: William Di Marco (n.1)-Alessandro Vallicelli 6-1, 6-2, Valentino Salami (n.2)-Jacopo Andruccioli 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Gioel Eramo.

Le ali della vittoria

Intanto da sabato, sempre sui campi del Circolo Maretennis, si gioca il torneo nazionale “Le Ali della Vittoria”, tabellone di 3° maschile (limitato al gruppo). Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Gioel Eramo. Sono 60 i giocatori al via, si parte con il tabellone di qualificazione dove le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Loris Pasini, Pietro Maltoni, Vincenzo D’Iorio, Alessandro Melega, Matteo Casadei, Francesco Vicini ed Alberto Zattini. I big sono i 3.4 Isaac Casalboni, Riccardo Mondardini, Valentino Salami, Andrea Covezzi, Mattia Foschi, Nico Gnoli e Fabio Righetti.

1° turno: Tazio Zannoni (Nc)-Sabatino Buonanno (Nc) 6-2, 6-2. 3° turno: Ciro Donnarumma (4.5)-Emanuele Giorgetti (4.5) 6-2, 6-1, Demetrios Agostini (4.5)-Tommaso Onofri (4.6) 6-0, 6-0. 4° turno: Raffaele Mitri (4.3)-Michele Riciputi (4.4) 6-4, 3-3 e ritiro, Giulio Savino (4.4)-Luca Sanzani (4.3) 6-3, 6-3. 5° turno: Marco Piuma (4.3)-Davide Sgarzi (4.3) 6-4, 6-2.