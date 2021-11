I Nomadi il 16 marzo 2022 al teatro Duse di Bologna

Arrivano i Nomadi con un nuovo tour prodotto in esclusiva italiana da Ventidieci. I concerti si terranno nei più prestigiosi teatri D’Italia: fra questi c’è anche il Teatro Duse di Bologna, che il 16 marzo 2022 ospiterà il gruppo dalle 21.

Un tour dal nome fortemente significativo quello scelto, “Ma che film la vita”, che ben si addice a quanto abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, quando la realtà ha brillantemente superato ogni finzione cinematografica. Intanto sono già disponibili in prevendita i biglietti. Questi i prezzi: platea € 40,00 + d.p; platea visibilità ridotta € 20,00 + d.p; I galleria € 30,50 + d.p.; I galleria visibilità ridotta € 20,00 + d.p.; II galleria € 24,60 + d.p.; loggione e balconata lat € 20,00 + d.p. Biglietti in vendita su Ticketone.

Infoline: 0773 414521.