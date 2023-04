I due imprenditori: “Dal footvolley al padel, così creiamo eventi”

Da Footvolley Rimini a Shark Srl, prendendo spunto nel nome da uno dei colpi più spettacolari della disciplina da spiaggia per poi ampliare il proprio raggio d’azione agli altri sport da bagnasciuga e cavalcare l’onda del padel diventando organizzatori di eventi a carattere nazionale con e per i big del mondo del calcio: è una storia di coraggio e intraprendenza quella di Lorenzo Lari e Federico Fonti, due giovani riminesi che una professione ce l’avevano (il primo è laureato in giurisprudenza e lavora in uno studio legale, il secondo lavora da anni nel ramo commerciale di una grossa azienda del territorio) ma hanno trasformato una loro passione in opportunità creando un’associazione prima e una società poi con cui diventare imprenditori di se stessi. Ovviamente in sinergia con amici “soci” sia nel primo che nel secondo caso. La raccontano in coro mentre prende il via l’Elegance Tour, un torneo in tre tappe in calendario al Padel Club Tolcinasco di Milano gestito dall’ex attaccante della Juventus e di tante altre squadre di Serie A Nicola Amoruso e dell’ex centrocampista di Brescia, Parma, Genoa, Alessandro Budel. Un evento che da ieri li vede in Lombardia e ne consacra l’ingresso nell’universo del padel nazionale.

Partiamo da principio, come nasce il vostro spirito organizzativo?

«Era l’estate 2015, da qualche stagione il Footvolley la faceva per la maggiore sul bagnasciuga e abbiamo iniziato a costruire un calendario di tornei che ci ha spinti a costituire una vera e propria associazione, Footvolley Rimini, affiancati da altri due amici: Franco Sacco e Giacomo Pecci, che è ancora con noi. Siamo partiti con il Campionato Riminese, un torneo a tappe con classifica parziale e finale, abbiamo organizzato appuntamenti del Campionato Italiano e allargato la stagione anche all’inverno aprendo una vera e propria scuola: lezioni con istruttori nei palloni al chiuso, torneo di Natale, anche un Campionato invernale. A giugno prenderà il via l’ottava edizione consecutiva del Campionato Riminese».

Come vi siete strutturati?

«Ci siamo divisi i compiti, iniziando a cercare sponsor e partner che rendessero sostenibile la nostra attività. Alcuni sono ancora al nostro fianco, così come diversi collaboratori che ci assistono sia nella parte ideativa che in quella logistica: nel tempo abbiamo infatti maturato un mood ben definito, cercare cioè di far vivere all’amatore una situazione quasi da professionista. Ecco quindi i campi loggati, il merchandising con il nostro brand su pantaloncini, canotte, costumi, felpe, le dirette social delle partite, i contenuti digitali specifici riguardanti le giocate in campo, le interviste e i premi ottenuti dai sostenitori».

Questo per quanto riguarda il Footvolley?

«Nel tempo abbiamo seguito e abbracciato le varie tendenze, dal tavolino con tornei di B-Table (un’esibizione con otto fra i migliori d’Italia l’abbiamo fatta anche sullo spalto della Rocca Malatestiana di Verucchio con testimonial Nicola Ventola) al teqball, poi a inizio 2022 abbiamo allargato l’orizzonte oltre la spiaggia e con Matteo Cardelli abbiamo costituito la Shark Srl e siamo partiti anche con il Padel che è in grossa espansione: abbiamo già messo in cascina una serie di tornei amatoriali al Wonderbay di San Marino, dove abbiamo ripetuto il format del Campionato invernale ed estivo a tappe: a maggio finita infatti la Trevi winter padel championship e partirà un’altra competizione che andrà in scena i mercoledì sera. Si è creata una bella community e con le iscrizioni siamo sempre strapieni, facciamo sold out in poche ore».

A San Marino è arrivato anche il salto di qualità

«Sì. Siamo stati chiamati a collaborare all’organizzazione di un Fip Gold molto importante andato in scena lo scorso anno che ha richiamato anche protagonisti del World padel tour: alcuni giocatori fra i primi 30-40 del ranking, che hanno vinto sul Titano e poi disputato quarti, semifinali e anche finali nel circuito élite al mondo. Il sabato avevamo organizzato il King of padel vip dedicato agli ex calciatori professionisti, ne sono venuti tanti ed è lì che abbiamo conosciuto Nick Amouruso. L’ex bomber della Juve è proprietario del padel club Tolcinasco di Milano insieme ad Alessandro Budel, gli è piaciuto il nostro modo di fare e ci ha chiesto di organizzare un torneo per amatori da loro: lo abbiamo ribattezzato Elegance Tour e si svolge in tre tappe, la prima è in programma proprio oggi».

Nel frattempo si riavvicina anche l’estate: novità per questo 2023?

«Grazie ai partner che ci sostengono di anno in anno (ricordiamo fra gli altri i più fedeli quali il San Marino Outlet Experience e la Trevi a San Marino e il Barrumba a Rimini nostro sostenitore da sempre), quest’anno al Bagno 54 ci saranno anche tornei di Teqball e altre discipline, oltre alla detta ottava edizione del footvolley, per il quale abbiamo ottenuto la qualifica di Campionato Italiano e le migliori otto coppie andranno quindi a fare gli Assoluti con possibilità di qualificarsi per l’Europa League. Ma non trascureremo neanche il padel. Anzi…».