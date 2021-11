Il contagio continua a correre nelle scuole di Cesena

C’è una nuova vittima tra i contagiati da Covid-19 si tratta di una donna di 87 anni di Sogliano a Rubicone che era ricoverata negli spazi dedicati al Covid – 19 dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Si tratta del settimo decesso tra i residenti di questo comune della vallata del Rubicone da inizio pandemia. Decesso arrivato in un periodo temporale, come questo dell’autunno 2021, i cui in generale in Romagna i contagi sono in risalita.

I dati dei controlli Ausl i tutta la regione delle ultime 24 ore dicono che anche nella Rianimazione del Bufalini il coronavirus è tornato presente. Un nuovo caso di ricovero urgente nel reparto intensivo dopo che per qualche giorno i letti della Terapia Intensiva si erano svuotati di infettatati dalla patologia pandemica.

I numeri della pandemia ieri hanno visto complessivamente 21 nuovi infettati nel cesenate. Abitano nei comuni di Borghi (1), Cesena (12), Cesenatico (1), Gambettola (1), Gatteo (2), Longiano (1), San Mauro Pascoli (1). Tre i tamponi positivi provenienti da fuori ambito provinciale.

I nuovi contagiati sono 14 femmine e 7 maschi di cui 12 sintomatici e sette tracciati tra le persone che vivono a contatto con casi già noti della malattia. Quattordici le persone guarite.

Scuole in apprensione

Il ponte di chiusura non ha fermato le problematiche interne alle scuole. Una dozzina i casi che si sono accumulati nei tamponi sviluppati durante il ponte di “Ognissanti” alcuni dei quali oggi non torneranno sui banchi ma necessiteranno di un periodo di didattica a distanza. Due i differenti casi di positività alla scuola media di San Carlo, nello steso contesto di classe sempre due sia alla elementare di san Giorgio ed alla scuola media di Viale della Resistenza. Uno studente infettatosi al Liceo scientifico ed un docente al Linguistico Ilaria Alpi. Un ponte fatto anche di discoteche della Riviera strapiene di adolescenti. La cui socialità ed i relativi eventuali effetti negativi si potranno stimare soltanto tra 7/10 giorni.