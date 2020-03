“Humana follia”, le modalità per il rimborso dei biglietti

BAGNACAVALLO. In seguito all’ordinanza di sospensione di manifestazioni ed eventi fino al 3 aprile, Accademia Bizantina sospende i concerti del festival “Humana follia” previsti per il 9, 11 e 13 marzo a Faenza, Bagnacavallo e Forlì. “Al momento – dicono gli organizzatori – non abbiamo ancora la certezza di poter recuperare questi concerti, ma faremo il possibile. Ci auguriamo, di potervi dare maggiori informazioni al più presto”.

RIMBORSO BIGLIETTI:

-Per i biglietti acquistati sul circuito Vivaticket, gli acquirenti saranno contattati direttamente dalla piattaforma che fornirà tutte le informazioni sulle modalità di rimborso.

-Per i biglietti acquistati direttamente nei vari teatri, è possibile recarsi alle varie biglietterie per richiedere il rimborso nei seguenti giorni e orari:

dal lunedì al venerdì

dalle 11.00 alle 13.00

Teatro Masini – Faenza

Piazza Nenni 3 – 48018 Faenza (RA)

Teatro Goldoni – Bagnacavallo

Piazza Libertà 18 – 48012 Bagnacavallo (RA)

Teatro Diego Fabbri – Forlì

Corso Diaz 47 – 47121 Forlì (FC)