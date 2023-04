Hotel Principe Rimini, una vacanza splendida anche per il tuo amico a quattro zampe

Quando si decide di partire per le vacanze risulta molto difficile trovare la giusta soluzione che soddisfi tutte le nostre esigenze. Infatti uno dei motivi di indecisione, specialmente se si possiede un amico pelosetto, riguarda proprio la sua permanenza all’interno di hotel e case vacanze, questo perché non sempre le strutture sono disposte ad accoglierli per le ragioni più disparate.

Ma se stai progettando una vacanza a Rimini, certamente avrai un’opportunità in più: esiste infatti un hotel speciale che ha fatto dell’accoglienza per gli animali domestici una vera e propria vocazione, scegliendo di offrire servizi premium rivolti ai nostri amici a 4 zampe.

Hotel Principe Rimini, la giusta soluzione

Al giorno d’oggi sempre più famiglie italiane posseggono degli amici “pelosi” che rallegrano le loro giornate e donano tantissimo affetto. Chiaramente quando si avvicina il momento di prenotare le vacanze estive, può sorgere un dubbio: quale struttura scegliere per far sì che il proprio animale domestico possa accompagnarci e condividere con noi l’esperienza?

Se da una parte esistono molte strutture ricettive che accettano la presenza di animali domestici, non è altrettanto vero che ad essi venga riservato un trattamento degno dell’importanza che meritano e che hanno per noi.

Ed è proprio a questa esigenza che risponde l’Hotel Principe di Rimini che riserva loro un trattamento da vero ospite, organizzando diverse attività ludiche come raduni ed escursioni e offrendo un’alimentazione appositamente studiata e composta da pasti bilanciati ideali proprio per le loro esigenze.

Ma cosa distingue un Pet Lovers Hotel da un semplice Pet friendly Hotel?

Gli hotel pet friendly accettano la presenza di animali, ma quasi sempre con limitazioni riguardo l’accesso in sala da pranzo o nelle aree comuni oppure non sono ammessi quando sono di grossa taglia.

Un vero “Pet Lovers Hotel” come l’Hotel Principe si spinge oltre e non limita in alcun modo la presenza di animali domestici ma organizza per loro una vera vacanza trattando il vostro cucciolone come un membro della famiglia a tutti gli effetti.

Soggiornando al Principe Pet Lovers Hotel il tuo amico a 4 zampe ti potrà accompagnare liberamente in ogni area della struttura, senza il rischio di essere richiamato! Qui troverà tutto quello di cui ha bisogno: potrà accedere alla sala ristorante ed a tutti gli spazi comuni dotati di grandi cuscini dove poter riposare, ciotole sempre piene di acqua ed i fantastici biscottini fatti in casa! E se volete fare un giro insieme in bicicletta, potrete usare la dog-bike dotata di un bellissimo carrello pronto ad ospitare anche i cagnoloni più grandi. Se invece desiderate fare sgranchire loro le zampe, potranno correre nel vicino “sgambamento” e giocare felici insieme agli altri amici pelosi conosciuti in hotel.

Un altro fiore all’occhiello dell’Hotel Principe Rimini è il negozio “Pet Shop Piccolo Principe” situato esattamente accanto all’entrata della struttura, dove potrete acquistare guinzagli, cuscini, ciotole ed abitini all’ultima moda per i vostri pelosetti. E se volete dare una sistemata al pelo potrete richiedere anche il servizio di toelettatura!

L’hotel è situato a Marina Centro di Rimini, a pochi passi dal mare e vicino a tutti i servizi. Questo vi permetterà certamente di poter fare delle bellissime passeggiate insieme al vostro fedele amico, usufruendo anche dei mezzi di trasporto come la Metromare che vi potrà portare nel centro storico di Rimini o in Viale Ceccarini a Riccione in pochissimi minuti!

Non solo hotel, ma anche la spiaggia

Come se non bastasse, proprio perché la struttura va oltre il “Pet Friendly”, l’hotel risulta convenzionato con la spiaggia per cani più famosa di Rimini, super attrezzata per rispondere ad ogni esigenza dei nostri piccoli o grandi amici. Il nome è “Rimini dog no problem”, la dog beach del Bagno 81 di Rimini, che consente ai proprietari di rilassarsi in una spiaggia dedicata solamente ai propri amici a quattro zampe, con ombrelloni, docce, nebulizzatori, spazio toelettatura, ciotole e giochi, tutto per far sì che il compagno fidato stia benissimo e si senta coccolato! La Spiaggia si trova a pochi passi dall’Hotel Principe e qui potrai scegliere tra aree con ombrelloni recintati e non, selezionando la tipologia di confort che si vuole offrire al proprio cucciolone.

Rimini Dog No Problem è presente dal 2014 e fin da quel momento ha saputo superare le aspettative di moltissime persone, offrendo ogni tipo di comodità a qualsiasi amico a quattro zampe, indipendentemente dalla razza e dalla taglia. I premi vinti testimoniano come lo staff ami gli animali proprio come meritano.