West Nile: ricoverato un ultra 65enne di Cesena

Il West Nile virus torna a fare capolino in Romagna ed a Cesena. Il bollettino epidemiologico nazionale di sorveglianza integrata del West Nile e dell’Usutu virus, diramato ieri, ha evidenziato una nuova allerta per una infezione umana in provincia.

L’Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl di Forlì-Cesena ha avuto in carico ad oggi tre diagnosi di West Nile Virus nell’area provinciale, di cui due sono persone già da tempo dimesse dai reparti di ricovero. Si trattava di una donna di Forlimpopoli e un uomo che era venuto a contatto con il virus in un altro territorio ma che poi era stato ospite di un familiare a Cesena.

Il terzo caso emerso ora è un uomo di Cesena, ultra 65enne, che è attualmente ricoverato all’ospedale Bufalini.

In questo caso non è stato necessario effettuare interventi adulticidi straordinari sul territorio, come era avvenuto tempo fa per una “cella di controllo” che era stata rilevata positiva in zona Torre del Moro. O come in zona centrale cittadina quando c’era stato il sospetto (poi smentito) di un caso di Dengue.

La presenza di avifauna positiva al virus sul territorio viene costantemente misurata tramite la rilevazione del sistema di sorveglianza regionale previsto dal Piano Arbovirosi 2025.

La Regione ha comunque inviato raccomandazione a tutti i Comuni della provincia di Forli-Cesena al fine di continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale delle zanzare, intensificando le attività di controllo e sostegno alle attività che invece devono essere effettuate nelle aree private.

Interventi straordinari preventivi con adulticidi delle zanzare, vengono sempre fatti in questo periodo quando c’è in programma una manifestazione che comporta il ritrovo di molte persone, nelle ore serali, in aree all’aperto.