Vola con l’auto in fondo al Rubicone: miracolato un 20enne a Gatteo FOTOGALLERY

Un volo fino in fondo al letto del fiume Rubicone. Dal quale è uscito (in maniera miracolosa) pressoché illeso.

Uno spavento enorme quello corso attorno alle 18:15 da un 20enne alla guida della sua Opel Meriva. Stava transitando lungo la via Rubicone Sinistra nel punto in cui la strada s’interseca con la via Achille Grandi. Per qualche motivo, che dovranno accertare i carabinieri intervenuti per i rilievi di legge, l’auto ha tagliato la semicurva finendo per cappottare all’interno del fiume. Vigili del fuoco e 118 sono accorsi per soccorrere il 20enne. Uscito con le proprie gambe dall’abitacolo e da dentro al fiume prima di essere portato (per controlli) al Bufalini di Cesena. Con qualche livido tanto spavento ma all’apparenza pressoché illeso almeno in rapporto all’incidente occorsogli.