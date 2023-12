“Venti di tempesta sull’Appennino romagnolo”: sabato 2 dicembre allerta rossa

Allerta rossa per vento sabato in buona parte della regione e in particolare nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. “Per la giornata di sabato 2 dicembre - si legge nell’allerta meteo - sono previsti: venti sud-occidentali di tempesta (89 - 102 Km/h), più probabili su fascia appenninica centro-orientale; venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica occidentale e pianura orientale; venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-ovest sul restate territorio. Sono inoltre previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio più probabili sul settore appenninico centro-occidentale, che possono generare diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, nonché ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua montani con fenomeni erosivi. Nei tratti vallivi dei corsi d’acqua del settore centrale della regione, già interessati dalla propagazione delle piene della giornata odierna, si prevedono ulteriori innalzamenti dei livelli con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini. È previsto mare agitato al largo con possibili localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale sulla costa ferrarese”.