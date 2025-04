Varata a Cesenatico la nuova creatura dei Cantieri Boschetti

“Afrodite” è la nuova nata dei Cantieri Boschetti di Cesenatico. La barca di cui se ne conserverà la proprietà, andrà a coprire i trasferimenti marittimi tra l’Elba e l’isola del Giglio. Dispone a bordo di 500 posti passeggeri. Varata giovedì pomeriggio, venerdì è stata subito sottoposta a collaudo, in attesa di fare rotta verso il mar Tirreno.

La nuova nata della flotta

Lunga 32 metri, larga 7,30, è fornita di due motori per propulsione marina Baudouin da 1.800 cavalli ciascuno, 39mila di cilindrata. Velocità di crociera 20 nodi. È stata realizzata e allestita per intero in vetroresina, nei cantieri navali dei fratelli Boschetti fornita di due potenti generatori della Mase di Cesena. “Afrodite” si eleva in altezza su tre ponti, sui quali potranno prendere posto fino a cinquecento passeggeri imbarcati. La nuova nata della flotta Boschetti rimarrà in proprietà al cantiere di Cesenatico, noleggiata alla società “Mare Giglio” di porto Santo Stefano, il traghetto sarà adibito al trasporto nell’arcipelago toscano, dove è presente una seconda barca allestita e venduta dal cantiere di Cesenatico, la “Costa d’argento” lunga 33 metri capienza 450 posti. La nuova nata, invece, a partire dal 1 di giugno, coprirà le linee tra l’isola d’Elba e l’isola del Giglio, toccando i rispettivi approdi, 3 giorni la settimana in modo da consentirne i soggiorni sulle due isole.

Comoda e silenziosa

Dettagliano i fratelli Fabio, Andrea e Maurizio Boschetti: «L’ordine per “il guscio” in vetroresina l’abbiamo fatto a gennaio 2024 alla Agostini Nautica di San Zaccaria, il più importante costruttore per conto terzi di scocche in vetroresina per imbarcazioni. Ci è stato consegnato a luglio dello scorso anno e subito abbiamo incominciato ad allestirlo passo dopo passo. Questo è il sesto scafo del genere che approntiamo nel nostro cantiere a patire del 2015. In questo caso ci siamo adoperati per migliorare la stabilità dello scafo, così come la coibentazione termica e acustica, in particolar modo per limitare i rumori, rendendo l’imbarcazione molto più comoda e silenziosa. Quindi anche confortevole, attraverso lo studio e la creazione delle sedute passeggeri decisamente più funzionali ed ergonomiche». Venerdì “Afrodite”, conclusi anche gli ultimi ritocchi di bordo è stata sottoposta al collaudo da parte dell’ente tecnico “Bureau Veritas”.