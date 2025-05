Vapori “ignoti” e malori: evacuata una scuola elementare a Cesena GALLERY

È di tre maestre finite in pronto soccorso per controlli ed alcuni bambini le cui condizioni sono state verificate dai sanitari del 118 dopo l’evacuazione della scuola, il bilancio di una mattinata travagliata per la scuola elementare Bruno Munari di S. Egidio di Cesena. L’sos è scattato a ridosso della campanella della ricreazione, quando alcune maestre hanno iniziato ad avvertire malesseri ed un bruciore alla gola sospetto. Sul momento l’ipotesi era quella di una fuga di gas. Mentre sul posto interveniva il 118 e mentre tre maestre venivano portate in pronto soccorso per verifiche sul proprio stato, i vigili del fuoco intervenivano per accertare un’eventuale perdita da una tubazione. L’asse dei controlli si è poi spostata sull’ipotesi che, nel corso di operazioni di pulizia, in particolare in uno degli ambienti, potessero essere stati mescolati dei prodotti, tra cui dell’acido muriatico. Tracce certe di quanto sia accaduto però non ne sono emerse. Mentre ai bambini è stata fatta prolungare in cortile la ricreazione fino al termine dell’orario scolastico, ad edificio vuoto sono arrivati anche tecnici di Arpae per verifiche con il “naso elettronico”. Approfondimenti che dovranno essere dettagliatissimi, allargando lo spettro dei controlli anche alle aree circostanti la scuola dove, tra le altre cose, è aperto il cantiere edile per il rifacimento della Media Anna Frank. A scopo precauzionale dunque domani, sabato 31 maggio, il plesso delle elementari resterà chiuso.