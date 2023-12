Vandali contro le tende Avsi e l’esterno della chiesa a Cesenatico VIDEO

Un’azione teppistica nei confronti di una realtà di volontariato cattolico come Avsi. Un gesto di scherno inqualificabile e incomprensibile: fatto scempio di quanto era stato creato all’ingresso e allestito nelle vetrine dei locali antistanti la sacrestia, annessi alla chiesa arcipretale di San Giacomo e con affaccio sul porto canale. Locali dove sono in corso le opere di carità delle “Tende dell’Avsi”, attraverso la mostra e la vendita di splendidi presepi del mondo, stoffe, tessuti e oggetti artigianali della tradizione natalizia dei diversi popoli della terra. Nella notte tra giovedì e venerdì i vandali hanno preso di mira prima l’area esterna della chiesa, con affaccio sul presepe galleggiante della marineria, ribaltando i vasi di oleandri posti all’ingresso; poi hanno cercato di distruggere scaraventando a terra tutti gli addobbi e le ghirlande servite per addobbare i contorni degli edifici e i davanzali delle finestre. Strappate per intero le luminarie e le ghirlande scaraventate a terra, mentre all’ingresso hanno staccato gli allestimenti, abbandonandoli in via Giordano Bruno. Non paghi, hanno bersagliato le finestre con un ripetuto lancio di arance.

Coloro che si sono resi responsabili dell’incomprensibile quanto scriteriato gesto vandalico hanno soprattutto dimostrato disprezzo verso l’Avsi e quello che rappresenta da decenni il volontariato cattolico, a favore delle opere di missione, dell’adozione a distanza dei bambini bisognosi, per il sostegno alle famiglie povere di Cesenatico. Locali quelli dell’Avsi dove con quanto c’è in mostra si prova e vivere davvero l’atmosfera del Natale, ma anche il senso di pace e solidarietà che danno le cose artigianali prodotte nel mondo.

Solerti i volontari dell’Avsi di Cesenatico ieri mattina hanno rimesso tutto a posto, ripulito i vetri, rimesso le luci, come se quei vandali non fossero mai passati da lì, confidando anche che quanto accaduto possa rimanere relegato a un brutto e isolato quanto amaro ricordo.