Vacanza in auto e in Italia per 7 su 10: in autostrada bollino nero il prossimo sabato. Oggi qualche coda in A14

Ancora una volta il mese preferito dagli italiani per andare in vacanza è agosto, o almeno è quanto emerge dall’aumento nelle ricerche e nelle prenotazioni di pacchetti vacanza registrato rispetto al mese di luglio da Travilioo, la piattaforma pioniera in Italia specializzata nella creazione di viaggi su misura, con un incremento del 23%. Le destinazioni nazionali sono particolarmente ricercate dai turisti italiani, rispetto a quelle internazionali: sette su dieci preferiscono restare in Italia (72%) e solo tre hanno scelto destinazioni internazionali. La maggior parte degli italiani che ha deciso di trascorrere le vacanze nel paese raggiungerà le proprie destinazioni in auto: il 65% viaggerà in questo modo, rispetto ad altri mezzi di trasporto come il treno, l’autobus o l’aereo, spostandosi su distanze relativamente brevi dalla propria residenza. Gli italiani continuano a scegliere gli hotel come sistemazione, nonostante l’aumento dei prezzi (48%), rispetto ad appartamenti (26%), seconde case o abitazioni di familiari (18%). Le destinazioni di mare (62%) prevalgono sulle città (20%) e sulla montagna (16%).

La Sicilia è la regione più ricercata su Travilioo seguita da Puglia, Calabria, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna nella top 5. Sesto posto per la Sardegna, settimo per la Toscana, ottavo per la Campania e nono per il Lazio. Decima tra le regioni più ricercate la Liguria. Per quanto riguarda l’estero, l’Europa sembra la meta preferita con Parigi al primo posto, davanti a Madrid, Barcellona, Londra, e Lisbona nella top 5: prima tra le mete più ricercate Parigi, seconda Madrid, terza Barcellona, quarta Londra, quinta Lisbona. Sesto posto per Praga, seguita da Budapest e Oslo. Al nono posto Malta, al decimo Cracovia. Parlando poi di destinazioni a lungo raggio, le mete più di moda per questo agosto per gli italiani sembrano essere: Tokyo, New York, Los Angeles, Mexico City e Istanbul. Dopo la top 5 vediamo Dakar, Pechino, Ho Chi Min, Marrakech e Katmandu. Gaetano Pistone, amministratore Delegato di Travilioo, commenta: «Sembra che gli italiani abbiano sempre più voglia di riposare e godersi qualche giorno di vacanza ad agosto. L’auto è il mezzo di trasporto preferito da chi vuole raggiungere le principali destinazioni vacanziere del nostro paese, in particolare quelle di mare, alloggiando in un hotel. Noi di Travilioo incoraggiamo tutti gli italiani a godersi queste meritate vacanze».

Autostrade per l’Italia prevede ancora bollino rosso nella mattina di oggi per le partenze verso le località di vacanze. Nel prossimo fine settimana sabato bollino nero la mattina e il pomeriggio. Rosso sabato sera e domenica mattina. Nel tratto di A14 tra Bologna e Rimini questa mattina traffico rallentato e code a tratti tra Bologna e Imola. Coda di tre chilometri invece in direzion e nord tra Forlì e Faenza per un incidente.