Uno Bianca, De Pascale: “L’impegno per la verità e la giustizia nostra priorità”

BOLOGNA. L’impegno per la verità anche sulla banda della Uno Bianca è una priorità. Lo assicura il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, in un messaggio inviato alla vigilia della commemorazione di domani, domenica 4 gennaio, per l’eccidio dei tre giovani carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini al Pilastro di Bologna nel 1991. «Siamo determinati a continuare a mantenere viva la memoria dell’intera comunità per ricordare il sacrificio di Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini, assassinati nel vile e feroce agguato al Pilastro- afferma de Pascale- mentre ci stringiamo ai loro familiari, a quelli di tutte le vittime della banda della Uno Bianca e ad Alberto Capolungo, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime, vogliamo anche assicurare che il nostro impegno per la giustizia, la legalità e la verità continuerà a essere la nostra priorità. È solo grazie alla difesa di questi valori che una comunità può continuare a crescere, rafforzando la convivenza civile e la democrazia». Ad oggi, ricorda la Regione, grazie all’accordo con l’Archivio di Stato di Bologna per la digitalizzazione dei fascicoli processuali riguardanti i fatti di strage, terrorismo ed eversione giudicati dalla Corte d’Assise di Bologna, sono state digitalizzate le 238.580 pagine dei fascicoli processuali relative ai crimini compiuti dalla banda della Uno Bianca, materiale ora a disposizione per la consultazione da parte dei cittadini.