Una città, mille eventi, è già conto alla rovescia per il Capodanno di Rimini

Piazze gremite: Malatesta, come sede di concerti, Cavour, allestita a discoteca, Tre Martiri, dedicata agli incontri. E poi il Parco del mare preso d’assalto come luogo di passeggio e di ricordi balneari. Fino al Ponte di Tiberio affollatissimo e alla sua piazza sull’acqua ammirata e fotografata. E’ la Rimini delle festività natalizie. Che, oggi, vivrà la sua giornata clou con il Capodanno più lungo del mondo. Tra spettacoli disseminati negli angoli più suggestivi del centro storico, concerti come quello di Caposella in piazza Malatesta (ingresso libero) dalle 22.30 a mezzanotte, e fantastici incendi come quello al Castello Sismondo (ore 00.20 con replica alle 2). Terminati i quali, a mattina ormai inoltrata, si potranno raggiungere i 400 hotel cittadini, riempiti per almeno il 70% della capienza, per un meritato riposo propedeutico all’opera del 1° Gennaio al teatro Galli dove, alle 17.30, andrà in scena “L’Elisir d’amore”, melodramma in due atti di Gaetano Donizetti (con repliche il 2 e il 4 gennaio alle 20.30), col quale Rimini darà il benvenuto al 2025.

Tanto divertimento, dunque, che turisti e residenti potranno godersi nella massima tranquillità. Grazie ad uno spiegamento di forze dell’ordine importante. Come sollecitato dallo stesso ministero dell’Interno che, dopo l’attentato di Magdemburgo di una decina di giorni fa, ha inviato una circolare alle Prefetture per sollecitarle a convocare i comitati per la sicurezza e l’ordine pubblico e pianificare maggiori controlli. «Oggi (ieri, ndr) abbiamo riunito il Comitato - commenta Giuseppe Puzzo, capo di gabinetto della Prefettura - per calibrare al meglio tutte le attività di ordine pubblico nei comuni più grandi: Rimini, Riccione, Cattolica e Santarcangelo. Con tanto di ordinanze di divieto di mescita e vendita di bibite in contenitori di vetro emesse dalle amministrazioni locali». Puntualizza, allora, il questore Olimpia Abbate: «Per quanto riguarda le forze dell’ordine, saranno schierati almeno 150 uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, che, nei luoghi di maggior afflusso nel centro storico e in zona mare, opereranno su due turni, a partire dalle 19 fino a tarda notte. E saranno attenzionate anche le stazioni di Rimini e Riccione, con tanto di unità cinofile antidroga, e tenuto sotto controllo il pronto soccorso dell’Infermi, per evitare possibili incidenti o eventuali aggressioni a medici e infermieri». Senza dimenticare l’utilizzo dei “panettoni” di cemento nelle piazze e le centinaia di telecamere di sicurezza pronte a riprendere ogni movimento sospetto.

Intanto, ieri e domenica c’è stata una vera e propria anticipazione del Capodanno. Con spettacoli un po’ ovunque. Dai concerti di domenica di Kelly Joyce e di Irene Grandi, una delle artiste più amate e iconiche del pop italiano, a quello di, ieri, di Elio e le storie tese, fino alla diffusione musicale continua in piazza Cavour con tanto di animazione della squadra della Paradiso Reunion. E oggi si riprende con gli spettacoli al giardino dell’Ala Moderna del Museo della Città che si trasformerà in uno spazio di musica elettronica, coi balli caraibici al teatro degli Atti , con le hits degli anni 90 alla Domus del chirurgo, con le perfomance classiche e rock all’insegna di Back e dei Led Zeppelin al Museo della città, e con Magma e i ritratti di fine anno di Enrico De Luigi al Palazzo del Fulgor. E il divertimento è servito.