Un centinaio i trattori attesi lunedì a Castel San Pietro per la protesta, consigliati percorsi alternativi

Sono attesi disagi per la manifestazione di protesta degli agricoltori in arrivo domani sul territorio di Castel San Pietro Terme. Un centinaio i trattori attesi che, a partire dalle 9-9,30 circa, inizieranno un presidio in prossimità del casello autostradale della via San Carlo che, secondo le intenzioni degli organizzatori, dovrebbe durare tutta la settimana. I trattori, provenienti dal circondario e zone limitrofe della bassa, del ferrarese, del bolognese e della Romagna, occuperanno l’area di sosta sulla San Carlo vicino al casello e, per dare visibilità alla loro protesta, terranno azioni dimostrative che potranno creare disagi alla circolazione dei veicoli sulla via San Carlo e nell’entrata e uscita dall’autostrada. Da lunedì mattina la Polizia locale di Castel San Pietro Terme gestirà la viabilità ordinaria, quindi al di fuori dall’autostrada, con un presidio permanente 24 ore su 24, mentre la Polizia stradale gestirà il traffico al casello e la Polizia di Stato sarà presente per garantire l’ordine pubblico. La Polizia locale di Castel San Pietro Terme consiglia di scegliere percorsi alternativi per evitare situazioni di traffico.