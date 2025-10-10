“Un canale Telegram per diventare corriere della droga”: arrestato a Cesena con mezzo chilo di hashish un 27enne di Rimini

Che la malavita utilizzi il web per poter agire in anonimato e senza essere smascherata è assodato da anni. Ma che le app di messaggistica più criptate, venissero usate anche per reclutare improvvisati cavalli della droga, è una novità assoluta. Almeno per Cesena e per la Romagna. Che esista un canale Telegram in cui ci si possa candidare per lavorare come corrieri dell’hashish è emerso ieri nell’aula della giudice Ramona Bizzarri, dove è comparso, per l’udienza di convalida dell’arresto, un 27enne di origini napoletane che vive con tutta la sua famiglia a Rimini e che due pomeriggi fa è stato ammanettato con oltre mezzo chilo di “fumo” dagli uomini della Polizia locale di Cesena.
Controlli nelle zone a rischio
Da tempo la Pl, assieme a tutte le altre forze dell’ordine in città, effettua servizi di controllo anti spaccio nei parchi e nelle zone potenzialmente calde di smercio di droga, come la stazione ferroviaria. Tra le tappe messe in calendari c’è anche quella di controllo della zona verde dei giardini Giannetto Malmerendi, in zona Mulini. È qui che gli investigatori hanno visto con fare spaesato ed accompagnato da uno zaino, L.S., 27enne di Rimini.
Arrestato con mezzo chilo