Rimini. Fumava a letto, 70enne uccisa dall’incendio del materasso

Stesa a letto, con la sigaretta tra le dita, si è addormentata il tempo di lasciare cadere della cenere rovente sul materasso. Una scintilla, il fuoco e il fumo l’hanno avvolta in pochi minuti senza lasciarle scampo. E’ morta per una sigaretta accesa sul materasso Patrizia Cozzolino, 70 anni, intossicata dai fumi dell’incendio, un tragico incidente successo lunedì pomeriggio a Rimini, in via Boheme, zona Padulli. La donna è deceduta nella propria camera da letto, dove l’ha trovata il figlio al ritorno dal lavoro.