Tutto scorre a Riccione con i Fuori Classe di Alex Fusaro

Si intitola “Panta rei” (tutto scorre) il nuovo singolo estivo dei Fuori Classe & Alex Fusaro (per The Saifam in collaborazione con Rock And Love). Il progetto guidato dal cantautore e docente Alex Fusaro è una realtà unica che unisce la produzione discografica alla crescita artistica di studenti delle scuole superiori.

Il videoclip ufficiale del brano è stato interamente girato nel centro di Riccione, città simbolo dell’estate. Le riprese sul territorio hanno rappresentato per i ragazzi della band una vera e propria esperienza formativa su un set professionale tra backstage, set e produzione.

“Panta rei” è un brano estivo dalle sonorità elettroniche e dance, costruito come un dialogo musicale continuo tra le voci dei ragazzi della band. Le diverse personalità artistiche si alternano all’interno del pezzo creando un intreccio vocale dinamico e contemporaneo, arricchito nel ritornello dalla presenza di Fusaro.

Il titolo del brano richiama il celebre concetto filosofico del “tutto scorre”, trasformato in una metafora musicale che accompagna ritmo, estate e cambiamento attraverso sonorità moderne ispirate al panorama pop ed elettronico contemporaneo.

«Con I Fuori Classe – dice Fusaro – vogliamo costruire qualcosa che vada oltre la semplice canzone. Ogni brano rappresenta un’esperienza reale vissuta insieme ai ragazzi: studio, registrazione, videoclip, confronto artistico e crescita personale. “Panta rei” racconta proprio questo movimento continuo, questa energia che cambia e si evolve, proprio come fanno i giovani quando trovano uno spazio autentico in cui esprimersi»

Il videoclip è prodotto da James D. Dawson.