Turismo nei B&B, Emilia-Romagna seconda regione più gettonata

ROMA. Con lo scopo di conoscere meglio il territorio e le tradizioni locali, oltre alla voglia di esperienze di viaggio ‘più autentiche’, i bed&breakfast continuano la loro crescita nell’interesse degli italiani. Questo è quanto risulta al sito Bed-and-Breakfast.it che infatti vede tra le strutture più ricercate nel 2024 quelle che offrono un’esperienza su misura. Cioè adatta alle famiglie, con ambienti accoglienti e servizi pensati per i più piccoli, oppure quelle per ‘fughe romantiche’ di coppia. Per chi vuole vivere la cultura e le tradizioni locali è invece fondamentale la vicinanza a monumenti storici, musei e eventi culturali, così come una posizione strategica, ben collegata ai mezzi pubblici per un viaggio comodo e più sostenibile. I dati raccolti da Bed-and-Breakfast.it l’anno scorso vedono il Lazio come la regione più gettonata, trainata da Roma, seguito dall’Emilia-Romagna, mentre la Toscana è al terzo posto rispetto al 2023, con Firenze che rimane un punto di riferimento per i viaggiatori. La Lombardia si posiziona subito dopo, grazie a Milano e al quinto posto c’è la Sicilia, unica regione del Sud in classifica, che si distingue non solo per il numero di strutture disponibili ma anche per le sue mete balneari. Tra le città c’è Napoli, che si conferma come una delle più cercate dopo Roma, Bologna e Firenze.

I dati raccolti dalla piattaforma delineano un profilo chiaro dei viaggiatori, evidenziando preferenze e abitudini di viaggio. La fascia di età più rappresentata è quella dei 25-35 anni, seguita dai viaggiatori tra i 35 e i 45 anni. Per quanto riguarda la composizione dei gruppi, le coppie costituiscono la fetta principale dei clienti del portale, con il 61% delle prenotazioni. I solo-travellers rappresentano il 17%, mentre i gruppi più numerosi, composti da due o più adulti, costituiscono il 12% delle prenotazioni. Le famiglie, ovvero due adulti con bambini, chiudono la statistica con l’8%. Uno sguardo al 2025, vede confermato il desiderio di vacanze semplici e genuine per il sito con oltre 10.300 contatti, tra richieste di disponibilità e prenotazioni dirette, già tracciate sulla piattaforma solo nel primo mese dell’anno. Il sito stima per il 2025 sempre più prenotazioni da parte dei viaggiatori in strutture pet-friendly, mentre continueranno a occupare un posto di rilievo quelle facilmente accessibili con i mezzi di trasporto pubblici. Inoltre è previsto un significativo aumento delle prenotazioni verso Roma in vista del Giubileo e una stagione balneare progressivamente più estesa, per via dei cambiamenti climatici, che rendono le coste italiane fruibili per un periodo di tempo sempre più lungo.