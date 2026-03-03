Turismo, la Romagna fa promozione a Norimberga anche con lo show cooking

Dal 4 all’8 marzo Visit Romagna sarà tra i protagonisti della Freizeit Messe di Norimberga, uno degli appuntamenti fieristici più rilevanti del mercato tedesco dedicati a turismo, tempo libero e vacanza attiva. L’azione di promo-commercializzazione, realizzata in collaborazione con Fondazione Verdeblu, rappresenta un ulteriore passo nella strategia di consolidamento della Romagna in Germania, mercato di riferimento per il territorio.

La fiera, che celebra i suoi 60 anni, si svolge presso il Centro Fieristico di Norimberga punto di riferimento per l’area tedesca della Franconia e richiama in media circa 70.000 visitatori, con oltre 500 espositori distribuiti su 50.000 metri quadrati e sette padiglioni tematici dedicati a turismo balneare, caravanning, outdoor, garden, sport e vacanza attiva, con un focus particolare sul ciclismo. Nel padiglione 6, interamente riservato a Turismo e Vacanze, Visit Romagna sarà presente con uno stand di 36 metri quadrati, che accoglierà una rappresentanza di operatori della Romagna e sarà animato da attività di show cooking, caffetteria e gelateria per coinvolgere il pubblico attraverso i sapori e l’identità romagnola.

«La partecipazione alla manifestazione», spiega in un anota Visit Romagna, «si inserisce nel calendario di iniziative che vedono la Regione Emilia-Romagna rafforzare le azioni sul mercato tedesco, che rappresenta una quota fondamentale del movimento turistico internazionale della Romagna. Non solo per i numeri, ma per la qualità della domanda, sempre più orientata verso esperienze autentiche, sostenibili e personalizzate. La destinazione si propone come un sistema integrato capace di unire mare ed entroterra, città d’arte, cicloturismo, vacanza en plein air, percorsi naturalistici e un patrimonio enogastronomico. Importanti novità arrivano anche sul fronte della raggiungibilità. Recentemente è stato annunciato il prolungamento di due settimane del collegamento diretto con il treno veloce Railjet da Monaco di Baviera alla Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna. Il servizio partirà il 2 aprile, in vista del weekend pasquale, con fermate giornaliere a Bologna, Cesena, Rimini, Riccione e Cattolica, e proseguirà fino ai primi di ottobre. L’anticipo dell’avvio e la frequenza quotidiana rafforzano ulteriormente la competitività della destinazione, rendendo più semplice e sostenibile raggiungere la Romagna senza l’utilizzo dell’auto. Anche l’aeroporto internazionale Rimini San Marino consolida i rapporti con la Germania. Per l’estate 2026 Ryanair ha annunciato nuove rotte, tra cui il collegamento con Colonia attivo tre volte alla settimana».

La presenza a Norimberga segue di poche settimane la partecipazione di Visit Romagna alla F.RE.E di Monaco di Baviera.