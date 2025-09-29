Turismo internazionale a Cuba: la base strategica è a Cesenatico

Ben 44mila viaggi per Cuba. C’è Arcadia Tour operator a promuovere la destinazione dell’isola carabica nel mondo.

Nel corso del 2025 venduti soggiorni nel Paese per 44mila viaggiatori. Sono stati distribuiti ai più importanti tour operator italiani e stranieri. Tramite il sistema b2b (business to business), da un’azienda a un’altra azienda, che poi li colloca alle agenzie del settore e turisti finali.

Arcadia oggi risulta essere in Italia uno dei tour operator in crescita per la distribuzione dei prodotti Italia, Croazia, Slovenia, Montenegro (tramite contratti diretti con 500 alberghi - di cui 300 in Emilia Romagna - mentre attraverso partner si supera i 2mila hotel), ma da alcuni anni anche per Cuba.

Distal Caribe, Destination Management Company di riferimento a Cuba, parte del gruppo Distal Gsa Italia, celebra la sua partnership con Arcadia Tour Operator e Dmc. Il tour operator incoming con base a Cesenatico, riconosciuto per la sua lunga esperienza nell’organizzazione di viaggi di gruppo ed eventi. Una collaborazione questa che potenzia la promozione di Cuba non solo sul mercato italiano, ma anche su scala internazionale. Dichiara Matteo Mambelli giovane contitolare del Tour operator di Cesenatico: «La domanda turistica si sta rimodulando e evolvendo negli ultimi anni, siamo convinti che Cuba sia una delle più interessanti destinazioni da godere tutto l’anno. Arcadia si è fatta ambasciatrice per questa destinazione in Italia e nel mondo per la distribuzione b2b. Distribuiamo - spiega - questa destinazione ai più importanti tour operator internazionali e ad oltre 40mila agenzie di viaggio in Europa, e quindi continueremo a promuovere e commercializzare Cuba con entusiasmo».

La crescita di vendita business to business per Cuba è stata esponenziale: passata dalle 1.000 persone in viaggio nel 2023 alle 15mila nel 2024 per arrivare ai 44mila nei primi otto mesi del 2025: il 30% dalla Germania , il 20% dalla Spagna, il 25 dall’Asia, l’8% dall’Italia, 7% dal Sud America, 5% dagli Emirati Arabi...

«Quello che noi facciano come tour operator - chiarisce Matteo Mambelli - è offrire la destinazione di Cuba come alberghi e viaggia esperienziali, facendo riferimento e vendendo soggiorni ai più grandi operatori turistici internazionali e nazionali».

Ivan Soto, country manager di Distal Caribe, riferisce: «La sinergia con Arcadia Viaggi è un pilastro strategico. Con il loro supporto, possiamo promuovere Cuba con efficacia su mercati selezionati. È importante ribadire che Cuba oggi funziona a livello turistico. Obiettivo di Arcadia e Distal è trasmetterlo con chiarezza agli operatori internazionali e ridare nuovo slancio a Cuba come destinazione turistica». Cuba da Cesenatico avrà partner su cui contare, con incoming da oltre 40 Paesi del mondo.