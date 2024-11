Rimini. Trovata agonizzante in casa dal marito è giallo sulla morte di una 49enne

Ha trovato la moglie stesa a terra in salotto. Priva di sensi, la donna pareva in un profondo stato di coma, col sangue che gli usciva dal naso e un ematoma enorme sulla fronte e sul lato della tempia. D’istinto ha tentato di rianimarla, l’ha girata sulla schiena e ha iniziato a praticarle il massaggio cardiaco. Dopo qualche minuto non vedendo segni di rinvenimento da parte della donna, ha chiamato disperato il 118. E’ successo sabato pomeriggio in una villetta bifamiliare nel comune di Talamello, dove un uomo di 57 anni, poliziotto in congedo, ha trovato la compagna priva di sensi stesa sul pavimento del salotto. Non è ancora chiaro come siano andate le cose in quei primi concitati momenti, pare che il cinquantasettenne fosse in casa con la compagna ma in un’altra stanza. Il compagno della 49enne è stato sentito in caserma come persona informata sui fatti per circa tre ore, già lunedì pomeriggio.