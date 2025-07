“Troppo ubriaco” nella movida del porto: 18enne di Cesenatico arrestato

Era talmente ubriaco dopo la serata in discoteca che ha iniziato ad inveire e picchiare contro qualsiasi cosa gli si parasse davanti. Compresi gli agenti del posto estivo di Polizia che non hanno a quel punto potuto far altro se non arrestarlo.

Una serata del weekend davvero troppo piena di alcolici quella di un parrucchiere cesenaticense di appena 18 anni, che al culmine della movida si era scatenato come una furia all’esterno dei locali affacciati sul porto canale.

«Non ricordo davvero nulla avevo bevuto troppo» ha confessato ieri al giudice Ramona Bizzarri davanti alla quale è stato portato dopo essere rimasto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Difeso dall’avvocato Alessia Guccini, nell’aula dove la Procura era rappresentata dal pm Francesco Buzzi, ha chiesto scusa del suo comportamento prima che il suo arresto venisse convalidato. Il processo per direttissima si terrà a settembre dove, dopo aver chiesto termini a difesa, probabilmente per l’accaduto verrà chiesta la sua messa alla prova con lavori socialmente utili.