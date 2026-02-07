Treni, ritardi e cancellazioni fra Rimini e Bologna per guasti. Si sospetta il sabotaggio. Salvini: “Un atto di delinquenza”

BOLOGNA. Tre guasti quasi in contemporanea mandano in tilt la circolazione ferroviaria nel centro nord. Uno a Pesaro dove ha preso fuoco una cabina elettrica e due nei pressi di Bologna. Non si esclude un sabotaggio legato ai Giochi olimpici invernali. I treni sul percorso Bologna-Rimini hanno subito forti ritardi (fino a quasi due ore e mezza) e in qualche caso ci sono state delle cancellazioni.

«Mi spiace che mentre io sia qui a Bormio e va tutto bene, leggo notizie da Bologna dove c’è stato un attentato sulla linea ferroviaria che sta rallentando tutto», interviene il minisrtro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. «Un atto di delinquenza. Se si confermasse che l’interruzione su alta velocità è figlia di un attentato premeditato, nel primo giorno delle Olimpiadi, diciamo che qualcuno vuol male all’Italia».