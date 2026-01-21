Tragedia di Crans-Montana, Eleonora Palmieri all’ospedale di Cesena: “Le condizioni sono buone”

Eleonora Palmieri ora è in cura all’ospedale Bufalini di Cesena. La giovane 29enne riminese rimasta ferita dall’incendio di Crans-Montana è stata trasferita oggi dal Niguarda di Milano all’ospedale Bufalini per proseguire il suo percorso di cura. “Attualmente -si legge in una nota - è ricoverata nell’unità operativa Centro Grandi Ustionati Romagna e le sue condizioni cliniche sono buone. Il personale sanitario è al lavoro per continuare a garantirle le migliori cure possibili”.

“A Eleonora Palmieri l’abbraccio di tutta la comunità dell’Emilia-Romagna - ha detto il presidente della Regione Michele De Pascale - in queste settimane tutte e tutti noi abbiamo sperato che le sue condizioni migliorassero per consentire un trasferimento. Da oggi è all’ospedale Bufalini di Cesena, uno dei due centri regionali per i grandi ustionati di eccellenza internazionale, insieme a quello di Parma. Sarà seguita da professioniste e professionisti di primo livello dove poter proseguire il proprio percorso di cura e recupero. Grazie all’ospedale Niguarda di Milano, a tutte e tutti suoi professionisti che finora hanno garantito le cure a Eleonora Palmieri, come a molti dei feriti italiani”.