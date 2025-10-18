Tragedia a Bagnacavallo: il consigliere comunale Rambelli soccorre la madre uccisa da un malore, si sente male e muore anche lui.

Prima il malore della anziana madre, poi lui che prova a rianimarla ma viene sopraffatto dal dolore e quando capisce che non c’è più nulla da fare viene ucciso a sua volta da un altro malore. Sarebbero questi i drammatici contorni della scomparsa avvenuta ieri sera a Bagnacavallo dello storico consigliere comunale Gianfranco Rambelli (56 anni) e della madre Anna Luisa (88 anni). Un doppio lutto che in queste ore ha sconvolto la comunità bagnacavallese di cui Rambelli è stato per anni protagonista con il suo impegno in politica apprezzato in maniera bipartisan. I carabinieri stanno comunque indagando per escludere ricostruzioni diverse, come ad esempio quella di un’intossicazione alimentare. I due abitavano nella stessa abitazione di via Bagnoli Inferiore, la donna era rimasta vedova alcuni anni fa. Rambelli è riuscito a chiamare il 118 per soccorrere la madre, ma poco dopo è stato male anche lui. Anche il sindaco Matteo Giacomoni, il presidente del Consiglio comunale Lorenzo De Benedictis e l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianfranco Rambelli e della madre.

«Pur nella diversità delle posizioni politiche – afferma il sindaco Giacomoni – Gianfranco Rambelli era una persona franca e diretta, animata da un profondo amore per la sua città e da un forte senso civico. Ha sempre partecipato con impegno alla vita amministrativa, contribuendo al dibattito pubblico con passione e convinzione».

L’Amministrazione esprime poi le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi del Consiglio comunale, con un pensiero di vicinanza e partecipazione al dolore dell’intera comunità.

Il sindaco proclamerà una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali, non ancora fissato, in segno di partecipazione e rispetto, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta.