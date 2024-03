Torna ad agire a Cesenatico la banda delle truffe con l’asfalto

«Raggiratori che si spacciano per addetti di un’azienda edile si stanno muovendo nel nostro territorio. Prestate la massima attenzione e chiamate le forze dell’ordine per evitare guai».

L’allarme arriva da un’azienda di via Campone, a Sala. Nei giorni scorsi si è imbattuto suo malgrado in una “banda dell’asfalto”: finti addetti edili che propongono “gratuitamente o a prezzo di estremo favore” servizi di “distesa di bitume”. Salvo poi pretendere pagamenti comunque di una certa sostanza, a fronte di lavori non eseguiti o eseguiti in malo modo.

«Si è presentato nel cortile dell’azienda un autotrasportatore che viaggiava su un camion con targa inglese. Fortunatamente c’ero io in azienda in quel momento della tarda mattinata e non i mie genitori che sono più anziani ed hanno una conoscenza minore delle lingue estere.

Con un inglese stentato misto poche parole di Italiano una persona ha spiegato di essere di una azienda edile. Di aver “avanzato” dell’asfalto da un cantiere vicino, proponendosi di stenderlo nel cortile della nostra impresa. Ha dichiarato di essere olandese. Ma dopo anni a contatto con l’estero ho ben inteso subito che la cadenza del suo inglese stentato non aveva nulla di olandese nella pronuncia».

L’autotrasportatore ha detto che sarebbe tornato a pomeriggio. Il proprietario dell’azienda ha nel frattempo verificato che lì vicino non c’era alcun altro cantiere di asfaltatura in atto. «Si sono presentati poi nel pomeriggio i molte persone, tutti con cappuccio sulla testa. Ho spiegato che non avevo intenzione alcuna di accettare il loro lavoro ed ho chiamato il 112. Prima dell’arrivo dei carabinieri tutti si sono dileguati. I militari hanno preso gli estremi e le immagini di questa banda. E si sono prodigati anche in sopralluoghi notturni per scongiurare che gli stessi potessero aver anche studiato la zona per fare dei furti. Ma serve la massima attenzione e segnalare subito se si viene a contato con bande simili. Basta leggere le cronache o sfogliare anche pagine web per sapere che si tratta di bande organizzate per raggirare privati ed imprenditori».