Test della patente con il suggeritore: due denunciati a Ravenna

Auricolari, telecamera nascosta, e lo scritto per la patente è un gioco da ragazzi, anche se non parli una parola di italiano. Ieri il trucco per barare sull’esame alla Motorizzazione civile è stato scoperto. Nei guai due stranieri, che sono stati denunciati dopo l’intervento della Polizia Stradale.

E’ avvenuto nella mattinata, al termine della sessione d’esame nella sede di via Trieste. Qui sono giunte le pattuglie della Stradale e delle volanti non appena gli esaminatori, nutrendo forti sospetti all’esito della prova, hanno chiamato il 112.

Erano due gli iscritti, di nazionalità straniera, che avevano consegnato i test: nessun errore. Quiz perfetti. Eppure, nessuno dei due era parso particolarmente ferrato nel parlare italiano. Per questo, come da prassi, è stata contattata la sala operativa della polizia per effettuare le opportune verifiche del caso, che in effetti hanno confermato i sospetti. Entrambi avevano risposto alle domande facendosi aiutare da una terza persona, che dall’esterno era in grado di leggere i quesiti vedendoli grazie a una telecamera e suggerire le risposte grazie a un auricolare indossato dai candidati.

Per i due stranieri è scattata la denuncia, sulla base della legge del 1925 che punisce proprio questo tipo di illeciti.