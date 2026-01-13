Terremoto in Romagna, ripartiti i treni con qualche disagio. Riaperta anche la Faenza-Marradi

BOLOGNA. Dopo lo stop delle 9.0 dovuto alle due scosse di terremoto nella zona di Faenza-Russi (4,1 e 4,3 gradi), a partire dalle 12.10 la circolazione è ripresa gradualmente sulla Ferrara-Ravenna-Rimini e, a partire dalle 12.20, sulla Bologna-Rimini. Alle 13.30 sono state riattivate le linee Ravenna-Castelbolognese e Ravenna-Faenza. La Faenza-Marradi è stata riattivata alle 17.10. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 150 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.