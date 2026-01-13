Terremoto in Romagna, circolazione dei treni sospesa

Circolazione ferroviaria sospesa in Romagna a a causa delle verifiche in corso dopo la doppia scossa di terremoto avvenuta attorno alle 9.30 questa mattina nella zona di Faenza. «La circolazione è sospesa in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico nei pressi di Faenza», spiega la nota di Trenitalia. «I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali posso registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni». Le linee interessate sono queste: Bologna-Ancona, Rimini-Ferrara. Bologna-Ravenna, Faenza-Ravenna, Firenze-Faenza.

AGGIORNAMENTO

Dopo lo stop delle 9.0 dovuto alle due scosse di terremoto nella zona di Faenza-Russi (4,1 e 4,3 gradi), a partire dalle 12.10 la circolazione è ripresa gradualmente sulla Ferrara-Ravenna-Rimini e, a partire dalle 12.20, sulla Bologna-Rimini. Alle 13.30 sono state riattivate le linee Ravenna-Castelbolognese e Ravenna-Faenza. La Faenza-Marradi verrá riattivata nel corso del pomeriggio o della sera dopo ulteriori verifiche.

Ovviamente ci vorrà qualche ora per tornare alla normalità. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 150 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.