Rimini. Tentato omicidio in pieno giorno a Miramare: 25enne accoltellato dentro l’auto

L’accoltellano dopo aver sfondato il finestrino dell’auto con un pugno. E’ successo a Miramare mercoledì scorso in pieno giorno quando un giovane di 25 anni è stato ferito al costato per motivi al vaglio degli inquirenti. L’aggressione è successa intorno alle 15 poco distante dal centro di Miramare. Alle 16, il 25enne è infatti arrivato accompagnato da un amico al pronto soccorso dell’ospedale “Infermi” ed è stato subito visitato. Operato d’urgenza, pare abbia riportato una ferita profonda al lato sinistro tra l’addome e il polmone. E’ fuori pericolo ma è ancora ricoverato in Terapia intensiva. La ricostruzione dell’accaduto è al vaglio della squadra mobile di Rimini.

Al momento dell’aggressione, come raccontato anche da alcuni testimoni in zona, il 25enne era in auto con un amico quando sono sopraggiunte altre tre persone, tutti uomini tra i 20 e i 25 anni. Il gruppetto avrebbe prima chiesto ai due in auto di scendere per parlare. Probabilmente al rifiuto degli amici seduti in macchina uno del gruppo avrebbe sfondato il finestrino del lato guidatore con un pugno e accoltellato al lato sinistro, quello esposto, il conducente dell’auto. Poi il gruppo dei tre si è allontanato. Il ferito è stato soccorso prima dall’amico seduto di fianco che poi l’avrebbe potato con l’auto in Pronto soccorso. Ai medici i due avrebbero dato una versione dei fatti che ora è al vaglio della polizia di Stato.

Dopo il primo allarme al 112 partito da alcuni residenti che avevano udito delle urla in strada, la segnalazione per un’aggressione con coltello potenzialmente fatale è stata inviata dai medici del pronto soccorso alla polizia di Stato. Non è chiaro se prima dell’aggressione ci sia stata una discussione e se questa sia scaturita per una rivalità in amore o per una spartizione del territorio per questioni di droga. Allo stato è noto solo che si sia trattato di un diverbio tra un gruppo di ragazzi tutti di origine albanese e conosciuti in zona a Miramare.

Per quanto riguarda il ferito, pur essendo fuori pericolo di vita, perché immediatamente soccorso e quindi operato, l’unica coltellata ricevuta all’addome sarebbe potuta essere fatale se non suturata nel breve tempo. Il 25enne sarebbe potuto morire dissanguato. La magistratura ha infatti aperto un fascicolo d’indagine per tentato omicidio e la squadra mobile sta indagando negli ambienti di Miramare frequentati dal gruppo di giovani. Si sta soprattutto cercando di comprendere il motivo della lite e dell’aggressione e se fosse realmente il ferito l’obiettivo del tentato omicidio o se si sia trattato di un avvertimento ad un gruppo rivale in affari poco chiari.

Al vaglio degli investigatori anche le eventuali telecamere di sicurezza per capire in che maniera i tre del gruppo degli aggressori siano arrivati sul posto e quale invece il tragitto compiuta dall’auto dei due connazionali aggrediti.