Tavullia in moto, tre giorni di musica, spettacolo e motori

TAVULLIA. È tutto pronto per Tavullia in Moto. Giovedì 10 settembre piazza Dante Alighieri accenderà ufficialmente i motori della tre giorni che, fino a sabato 12 settembre, porterà nel cuore della Terra dei Piloti campioni, moto, musica e spettacolo, in concomitanza con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Si parte subito con una serata speciale, interamente a ingresso gratuito, che vedrà Tavullia trasformarsi in un grande punto di incontro per appassionati, famiglie e tifosi arrivati sul territorio per il weekend della MotoGP. Il programma prenderà il via alle 18 con il dj set di Claudio Coveri di Radio Sabbia e la distribuzione dei gadget VR46, mentre alle 18.30 saranno presentate le realtà sportive ASD Tavullia-Valfoglia, ASD Valfoglia e ASD Babbucce. Il momento più atteso è fissato per le 20.30, quando sul palco saliranno i protagonisti della VR46 Riders Academy. A condurre l’incontro sarà il commentatore di Sky MotoGP Mauro Sanchini, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei piloti della Academy: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Andrea Migno, Lorenzo Pritelli, Matteo Gabarrini e Leonardo Casadei. Con loro anche Alessio “Uccio” Salucci, figura simbolo del mondo VR46.

«Tavullia in Moto vuole essere prima di tutto una grande festa aperta a tutti – sottolinea il sindaco Patrizio Federici –. Siamo pronti ad accogliere appassionati e visitatori per tre giornate nelle quali il motociclismo sarà ancora una volta il filo conduttore per raccontare Tavullia, la sua identità e quel rapporto speciale con le due ruote che rende il nostro territorio conosciuto in tutto il mondo». Quella di giovedì sarà soltanto la prima tappa di un programma che proseguirà fino a sabato con stunt show, concerti, collezioni ed esposizioni, accompagnando Tavullia per tutto il fine settimana più atteso dagli appassionati di motori.