Tangenziale di Bologna, chiusure nella notte fra mercoledì e giovedì

BOLOGNA. Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile.

Dalle 22.00 di mercoledì 9 alle 6.00 di giovedì 10 aprile, per lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente, saranno chiuse le entrate verso San Lazzaro/A14, degli svincoli 2 Borgo Panigale, 4 via del Triumvirato e 4 bis Aeroporto Marconi.

In alternativa o consigli diramati dall’ente di gestione:

i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emilia Ponente, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Alberto Manzi, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emilia Ponente, via Ducati, viale De Gasperi, viale Togliatti, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, Via Alberto Manzi, Via Marco Polo, Via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

i veicoli provenienti dallo svincolo 2 Borgo Panigale, dovranno seguire il percorso dalla rotonda Benedetto Croce in direzione Bologna Centro attraverso viale Togliatti, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Alberto Manzi, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame.