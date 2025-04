Superbonus, Emilia-Romagna al secondo posto con 11,5 miliardi di euro ammessi a detrazione

ROMA. Con 11 miliardi 554 milioni di euro di investimenti ammessi a detrazione l’Emilia-Romagna si posiziona al secondo posto nazionale nello sfruttamento del SuperEcobonus al 110%. I dati sono aggiornati al 31 marzo 2025 e sono stati diffusi dall’agenzia nazionale Enea. Al primo posto c’è la Lombardia con 22 miliardi e 859 milioni. Al terzo il Veneto con 11 miliardi e 122 milioni. Al terzo il Lazio con 10 milioni e 138 milioni. In totale, a livello nazionale, si tocca la cifra di 120 miliardi e 704 milioni di euro.

In Emilia-Romagna sono state depositate 44.767 asseverazioni . Di queste 14.795 riguardano edifici condominiali (per un valore di 8 miliardi e 521 milioni di investimenti ammessi a detrazione), 18.966 edifici unifamiliari (2 miliardi e 39 milioni) e 11.006 per unità immobiliari funzionalmente indipendenti (992 milioni ammessi a detrazione).