Stordita dall’anestesia del dentista sbanda contro la vetrina di un negozio a Gambettola

Ha sbandato in solitaria con l’auto finendo per sfiorare le pompe del distributore di carburante per poi sbattere contro le vetrate del negozio a fianco dello stesso. Un incidente causato da un “mancamento” che la donna ha avuto una volta terminate le cure dentistiche a cui era stata sottoposta. Un grosso spavento anche per i dipendenti del distributore di carburante che si trova quasi all’angolo tra via De Gasperi e via Sabotino, ieri poco dopo le 13 a Gambettola.

L’autista di una Toyota Yaris, una 55enne residente in zona, stava rientrando a casa dopo una cura dentaria quando all’improvviso la sua auto ha sterzato finendo per impattare contro la vetrata del negozio sfitto, non prima di aver scardinato da terra le pesanti protezioni delle pompe di benzina del distributore di carburante.

Sul posto per soccorrerla sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 che precauzionalmente ha trasportato la donna al Bufalini per le verifiche del caso per il trauma toracico patito dall’impatto sul volante. Ai primi soccorritori ha spiegato che quella sbandata era probabilmente dovuta ad un attimo di “smarrimento” dovuto agli effetti, evidentemente ancora presenti in lei, dell’anestesia per le cure ai denti appena eseguite. Un aspetto su quale approfondiranno l’accaduto i carabinieri della compagnia di Cesenatico, intervenuti per i rilievi del sinistro.

Le condizioni della donna, dopo le cure a cui è stata sottoposta al Bufalini di Cesena, non destavano particolari preoccupazioni.