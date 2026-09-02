Stop ai diesel Euro 5 da ottobre, la Regione Emilia-Romagna studia alternative

Lo stop ai diesel Euro 5 potrebbe slittare ancora. La Regione Emilia-Romagna sta valutando un ulteriore rinvio alla norma che dal 1° ottobre farebbe scattare il divieto di utilizzare veicoli diesel Euro 5 nei centri con più di 30mila abitanti. Non c’è ancora una nota ufficiale ma da alcuni mesi si stanno studiando soluzioni compensative efficaci e misurabili in grado di garantire gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria secondo i criteri individuati nel Piano Aria Integrato Regionale, il cosiddetto PAIR 2030. La misura era già stata rinviata l’anno scorso ma l’ulteriore aumento dei costi dell’energia che negli ultimi tempi ha colpito sia gli imprenditori sia le famiglie ha consigliato alla giunta guidata da Michele de Pascale di trovare soluzioni alternative. Tra salari bassi, inflazione e crisi economica sono in molti a non riuscire ad arrivare a fine mese: figurarsi se possono acquistare un veicolo nuovo.