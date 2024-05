Stazione occupata da corteo pro Palestina: treni per la Romagna nel caos

Traffico ferroviario nel caos sulle linee romagnole da e verso Bologna a causa delle protesta promossa nella stazione felsinea dal collettivo dei Giovani Palestinesi, che hanno occupato i binari in segno di solidarietà a Gaza e contro gli eccidi compiuti da Israele. Treni bloccati con ritardi fino a 90 minuti dopo le 19: impossibile per i convogli partire dalle stazioni, perché ciascuna era occupata da treni fermi in attesa del segnale di partenza. La criticità è rientrata verso le 20.40, quando le forze dell’ordine hanno sgombrato i binari della stazione di Bologna