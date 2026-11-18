Vessato dai compagni di squadra. Umiliato, minacciato, aggredito fisicamente e molestato con frasi che fanno rabbrividire. Una su tutte: “ Se fossi in te mi suiciderei ”. Sono stati mesi da incubo quelli vissuti negli spogliatoi del Ravenna Calcio da un giocatore di una squadra del settore giovanile giallorosso, ancora minorenne. Ora sono sette i calciatori che dovranno rispondere di stalking nei suoi confronti. Le indagini partite in seguito alla denuncia sporta al termine della stagione 2024/2025 hanno preso due direzioni parallele: quella della Procura per i Minorenni che dovrà trattare la posizione di sei ragazzi, all’epoca dei fatti ancora adolescenti, e quella di Ravenna, che in questi giorni ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per l’unico maggiorenne del branco.

Altro che banali scherzi e sfottò da spogliatoio. Il ragazzo sarebbe stato preso di mira costantemente, ad ogni allenamento, quattro giorni a settimana, più partita. Ne hanno avuto riscontro gli investigatori della squadra Mobile delegati dal sostituto procuratore Francesca Bugané Pedretti e dal pm della procura minorile Caterina Salusti. Sentiti dagli inquirenti, quei compagni di squadra che hanno assistito inermi alle aggressioni hanno confermato che i bulli in divisa «erano dei martelli». Tutto, secondo la querela, sarebbe iniziato a partire da febbraio del 2025. Prima le derisioni, presto sconfinate sotto la doccia in presunti palpeggiamenti fatti a mo’ di scherno. In più circostanze il ragazzo sarebbe stato sbattuto contro il muro, poi preso a calci e pugni mentre era a terra, o afferrato per il collo. All’ordine del giorno anche le minacce, fra le quali quella di essere accoltellato o ucciso. Pesanti anche i dispetti. Come venire trascinato di peso fuori dalla doccia e lasciato al freddo, oppure ritrovarsi lo shampoo svuotato e la borsa puntualmente nascosta o danneggiata.

Nella chat di squadra su Whatsapp, libero sfogo alla crudeltà: si leggono insulti come “ viscido ”, “ non sei normal e”, “t u non stai bene ”, “ saresti da studiare in laboratorio ”, “ vivere con te sarebbe come spararsi in testa ”. Tra i messaggi campeggia pure l’invito a suicidarsi, oltre alla minaccia di pubblicare online presunti audio e video ripresi dai compagni nello spogliatoio. Alla fine, nel registro degli indagati sono finite posizioni più e meno compromettenti (ora al vaglio dei difensori, gli avvocati Luigi e Pietro Berardi, Monia Socci, Sandra Vannucci, Alessandra Cavina, Paola Bravi ed Emanuele Fregola), contemplando quelle di chi, trainato dal branco, avrebbe partecipato anche solo con un like.

Quando la situazione è divenuta insostenibile, il ragazzo ha parlato con la società, sia accompagnato dal padre, sia singolarmente. Ma confidare quanto sopportato fino a quel momento avrebbe scatenato un effetto boomerang. Perché pur avendo i vertici del club adottato provvedimenti disciplinari nei confronti dei sette ragazzi, il giovane si sarebbe ritrovato non solo isolato e additato come “spia” dai giocatori. Anche altri tesserati di annate diverse lo avrebbero messo in guardia: intimazioni come “non sei il benvenuto... hai finito di giocare... i tuoi ex compagni sanno dove trovarti per massacrarti di botte e cancellarti per sempre... succederà anche a chi ti difende”.

Lo schiaffo successivo - agli occhi del ragazzo - lo ha dato la società stessa, interrompendo anzitempo il contratto di due anni. Così, ormai isolato, l’atleta è passato alle vie legali, assistito dall’avvocato Maria Grazia del Pretaro. Gli esposti sono partiti coinvolgendo anche Giustizia sportiva, Figc, Autorità garante per infanzia e adolescenza e Lega Nazionale Dilettanti. Ma il terreno sul quale ora si giocherà la vicenda sarà certo quello penale.