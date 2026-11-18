Vessato dai compagni di squadra. Umiliato, minacciato, aggredito fisicamente e molestato con frasi che fanno rabbrividire. Una su tutte: “Se fossi in te mi suiciderei”. Sono stati mesi da incubo quelli vissuti negli spogliatoi del Ravenna Calcio da un giocatore di una squadra del settore giovanile giallorosso, ancora minorenne. Ora sono sette i calciatori che dovranno rispondere di stalking nei suoi confronti. Le indagini partite in seguito alla denuncia sporta al termine della stagione 2024/2025 hanno preso due direzioni parallele: quella della Procura per i Minorenni che dovrà trattare la posizione di sei ragazzi, all’epoca dei fatti ancora adolescenti, e quella di Ravenna, che in questi giorni ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per l’unico maggiorenne del branco.