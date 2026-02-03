Spiagge, il Governo annuncia il bando tipo per le concessioni. Protesta l’Emilia-Romagna

BOLOGNA. Altolà dell’Emilia-Romagna al bando-tipo annunciato dal ministero delle Infrastrutture per promuovere condizioni omogenee per le concessioni balneari. «Le concessioni balneari sono un tema di grande attenzione per l’Emilia-Romagna. Come sempre siamo disponibili ad avviare un confronto aperto e costruttivo e a dare concretamente una mano per arrivare a una soluzione condivisa da tutte le parti interessate», assicurano il presidente Michele de Pascale, e l’assessora al Turismo, Roberta Frisoni. «Notiamo però che il coinvolgimento delle Regioni, sulle quali il provvedimento impatta direttamente in termini economici e occupazionali, avviene con annunci a mezzo stampa quando sarebbe meglio sedersi operativamente insieme», fanno sapere de Pascale e Frisoni. «Non capiamo perché questo non sia possibile e dispiace che non si riesca a trovare una modalità che metta in primo piano le specificità dei singoli territori», contestano il governatore e l’assessora, commentando l’iniziativa del Mit, che ha annunciato l’intenzione di sottoporre alla Conferenza unificata, per un parere, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni balneari.