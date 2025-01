Spiagge, Frisoni: «Salvaguardare il modello di turismo balneare emiliano-romagnolo»

BOLOGNA. La neo-assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, ha incontrato ieri le associazioni di categoria dei balneari. Al centro del colloquio, le incertezze sulle concessioni balneari in attesa del nuovo decreto sugli indennizzi che il Governo dovrebbe emanare entro marzo. «Siamo di fronte a un comparto strategico per la nostra regione. Il nostro impegno deve essere quello di lavorare insieme affinché la direttiva Bolkestein sia attuata in modo tale da salvaguardare il modello di turismo balneare emiliano-romagnolo che costituisce un’eccellenza a livello nazionale», afferma Frisoni. «Come abbiamo avuto modo di ribadire in più occasioni, vigileremo attentamente rispetto ai contenuti proposti». Nello stesso tempo «riteniamo indispensabile accompagnare e coordinare, nel rispetto delle diverse specificità, un’uniformità di attuazione del provvedimento sull’intero territorio regionale, in stretto raccordo con i Comuni costieri cui è affidato il compito di portare avanti le evidenze pubbliche».

Tra i temi emersi nel corso dell’incontro anche gli aspetti relativi al salvamento, le novità introdotte recentemente dalle disposizioni nazionali sulla formazione e quelle avanzate dalla capitaneria di porto già nell’agosto scorso sulla sicurezza balneare. Su questo ultimo punto, l’assessora regionale ha espresso l’impegno «dopo il percorso già avviato nei mesi scorsi con la capitaneria, cui compete la disciplina di questi aspetti, ad accompagnare il prosieguo del confronto con la capitaneria, le associazioni di categoria e le amministrazioni locali, in vista dell’imminente avvio della stagione estiva».