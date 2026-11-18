Troppo caos e confusione accompagnano il percorso verso le gare per le concessioni balneari. Così la pensano in Emilia-Romagna Fiba-Confesercenti, Sib-Confcommercio, Confartigianato-Balneari e Oasi-Balneari. Che chiedono “tempistiche più adeguate” per la loro pubblicazione I contorni, lamentano, sono “estremamente caotici e confusi”, e mettono “a rischio” il futuro economico di migliaia di famiglie. Non si tratta, proseguono le associazioni, di “lanciare un messaggio contro i Comuni o le Regioni, bensì di manifestare una forte e condivisa preoccupazione per la situazione”. È infatti “impensabile” avvicinarsi all’emanazione dei bandi in un clima di “così forte incertezza normativa e procedurale”. Serve dunque “un lavoro trasversale importante tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti”. Da parte delle quattro associazioni “non c’è alcuna intenzione di sottrarsi” alle gare, “una volta accertata la scarsità della risorsa”, precisano. Resta però “inaccettabile farsi trascinare in percorsi privi di certezze, specialmente per quanto riguarda la tutela di quei valori aziendali che sono stati più volte promessi e prospettati alla categoria”. L’invito è dunque a “prendersi qualche mese in più, non cambia nulla”, così da definire un percorso “equilibrato, lineare e giusto”. Data anche la mappatura delle coste. Al momento, concludono, “manca un percorso chiaro” da qui la richiesta di “mettere tutti i soggetti interessati attorno a un tavolo per fare chiarezza una volta per tutte”.