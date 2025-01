Spaccata e furto al tabacchi nel cuore della notte a Gatteo Mare

Ladri in azione nel cuore della notte a Gatteo Mare. I soliti ignoti hanno preso di mira la tabaccheria n° 5 di viale Giulio Cesare 32: un punto vendita in cui oltre a sigarette e giochi legati all’universo Sisal (tra cui i gratta e vinci) vende anche articoli vari, giocattoli e articoli da regalo. La banda (presumibilmente più di una persona) sapeva come muoversi ed è apparsa “non nuova del mestiere”. Hanno infatti oscurato la telecamera di sicurezza del negozio prima di sradicare da terra un tombino in ghisa e scagliarlo contro la pesante vetrina anti sfondamento riuscendo ad infrangerla. Quindi in poco tempo, sapendo che l’allarme avrebbe presto richiamato sul posto le forze dell’oridine, hanno saccheggiato e riempito sporte e sacchi con quanto più materiale potevano, prevalentemente sigarette ma no solo. Erano circa e 4 quando i proprietari richiamati dall’allarme sono accorsi sul posti unitamente ai carabinieri (che ora indagano sull’accaduto). Dei soliti ignoti non c’era però più traccia.