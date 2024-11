Rimini. Nicola Marcello, FdI: «Sono un moderato, voti anche da sinistra. Alla Lega rispondo: guardi in casa propria»

«Interventi fuori luogo. Io preferisco concentrarmi sui problemi del territorio piuttosto che sulle schermaglie politiche». Nicola Marcello, coordinatore di Fratelli d’Italia e vice presidente del Consiglio comunale di Rimini, forte dei sui 6.702 voti che gli hanno consentito l’elezione in consiglio regionale (è risultato il più votato a Pennabilli, Casteldelci, Sassofeltrio, Gemmano, Saludecio), replica stizzito alle polemiche del post elezioni sollevate dal sindaco Sadegholvaad (vedi articolo a pagina 7, ndr) e dal capogruppo della Lega in Consiglio comunale, sulla candidatura Ugolini che ha detto: «Mi aspetto delle spiegazioni da chi oggi guida la coalizione».

«Gli elettori mi hanno eletto per rappresentarli in Regione e io, quindi, non li deluderò: resterò lì fino al termine del mandato. E’ ovvio che da coordinatore provinciale del primo partito di Rimini (28,2%) mi impegnerò, insieme all’intera coalizione, ad individuare il candidato sindaco che potrà portarci alla vittoria».

Quanto può aver influito il suo profilo moderato: lei ha un passato da ex Dc ed ex Forza Italia?

«Aspetto indicazioni dal partito, anche perché siamo in 5-6 in Emila Romagna nella stessa situazione».

«Ho letto e rispondo che considero il suo intervento inadeguato e fuori luogo. E poi dico alla Lega riminese di guardare in casa propria, visto che i loro candidati non hanno superato i mille voti. Io, comunque, resto della mia idea: quella della Ugolini è stata un’ottima candidatura».

Marcello, indichi tre problemi che affliggono il territorio riminese e per i quali si batterà in Consiglio regionale.

«La sanità con la salvaguardia dei piccoli ospedali e della medicina territoriale attraverso il rafforzamento del ruolo dei medici di base. Poi il turismo. In questo caso ritengo necessario cambiare la destinazione d’uso a tutti quegli alberghi in disuso, abbandonati e ricettacolo di balordi, che potrebbero anche essere trasformati in funzione residenziale. Infine, il sociale con un occhio puntato su anziani e disabili, in questo caso andrebbe rafforzata la rete dei servizi sociali. Senza dimenticare il problema casa, che la Regione dovrebbe inserire tra le priorità insieme alla sanità».