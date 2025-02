Smog, bollino rosso in tutta l’Emilia-Romagna, stop ai diesel Euro 5 dalle 8.30 alle 18.30

BOLOGNA. E’ allerta massima in tutta l’Emilia-Romagna per i livelli di inquinamento raggiunti. Per le giornate di domani, martedì 25 febbraio, e di mercoledì 26, scatta infatti il bollino rosso in tutte le province. Per tutti i territori emiliani, in realtà, si tratta di una prosecuzione delle misure d’emergenza, visto che l’allerta rossa era già iniziata la settimana scorsa. Le province romagnole di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini invece nei giorni scorsi avevano il bollino verde. Domani e mercoledì, dunque, entrano in vigore in tutta l’Emilia-Romagna le misure emergenziali previste dal Piano regionale della qualità dell’aria, a partire dallo stop ai veicoli con motore diesel euro 5, che vengono sottoposti ai blocchi del traffico dalle 8.30 alle 18.30 così come gli altri mezzi inquinanti. Previsto, tra le altre cose, il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a quattro stelle e il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili. Le misure emergenziali rimarranno attive fino al prossimo giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino ‘Liberiamo l’aria’ da parte di Arpae, cioè dopodomani mercoledì 26 febbraio.