Sfida choc al treno Frecciarossa in transito alla stazione di Cesena: i ragazzi attraversano le rotaie come gara di coraggio VIDEO

Fanno a gara a chi “è più coraggioso”. O forse sarebbe meglio dire più incosciente. Correndo tra le rotaie ed attraversando mentre in arrivo c’è a tutta velocità un treno in transito dalla stazione di Cesena.

Le “sfide” tra ragazzi, per vedere chi per ultimo passa dal primo al secondo binario, vincendo la gara choc, avvengono alla stazione ferroviaria di Cesena. Quando cala la sera e la stazione non è particolarmente frequentata. L’accaduto è stato video ripreso e postato su internet e sui social network. Non da uno dei protagonisti di questa assurda gara con l’adrenalina e (potenzialmente) con la morte. Ma da un amatore.

Si tratta di un cesenate che fin da piccolo ha sempre avuto la passione per i treni. E che ora in ogni profilo dei social network a sua disposizione (da Facebook, ad Instagram fino ad arrivare al più in voga tra i giovanissimi, TikTok) fotografa, riprede e posta immagini e video di treni di qualsiasi tipo in transito da Cesena e non solo. Indicandone orario e tipo di convoglio assieme alla tratta di competenza.

Recentemente, mentre intendeva registrare il passaggio di un Frecciarossa in arrivo da Milano e diretto a Regio Calabria, ha anche registrato i giovani che sfidavano la sorte.

Alcuni sono usciti dalla zona dei bagni pubblici pochi secondi prima del passaggio del convoglio. Un altro era appostato dall’altra parte della stazione di Cesena, nell’area più vicina alle scale del sottopasso.

Tutti hanno preso la corsa dal primo binario saltando tra le rotaie e la massicciata in direzione della banchina del secondo binario, aspettando che il più vicino possibile ci fosse il treno che era in transito, e quindi marciante a velocità sostenutissima. Un treno che non fermava a Cesena.

Il capo macchina alla vista di chi attraversava, ha azionato a lungo il segnale acustico. Mentre la sfida tra i 4 giovani non aveva alcun margine d’errore. Con una tempistica che, in caso di inciampo, li avrebbe quasi matematicamente uccisi per impatto contro la treno lanciato.

Non è la prima volta che alla stazione di Cesena ci sono giovani che si mettono in pericolo. Anche se nel recentissimo passato cose meno “appariscenti” sono avvenute alla luce del giorno durante l’uscita da scuola degli studenti superiori. Alcuni di loro, per divertimento ed in barba ai divieti sempre audio diffusi di “non avvicinarsi alla linea gialla”, si sedevano sulla banchina del 1° o del 2° binario, facendo penzolare le gambe in giù.

La Polfer li ha quasi tutti catalogati e multati. Una sanzione da 16 euro appena, che non serve certo da sola come deterrente ai ragazzi ma che altrettanto certamente (visto che a pagare devono essere i genitori), gli faranno prendere un robusto rimbrotto a casa, evitando che possano ripetere l’infrazione in futuro. Per le sfide con la morte contro il Frecciarossa, invece, ora scatteranno indagini, per cercare di identificare gli autori e richiamarli a non mettere mai più in pericolo se stessi e gli altri.