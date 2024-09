Sequestro di maglie “taroccate”: il Barcellona Fc ringrazia la Guardia di Finanza di Cesenatico

Un grazie all’attività di contrasto alla contraffazione delle maglie da calcio messa in campo nei giorni scorsi dalla guardia di finanza arriva direttamente dalla Spagna e da uno dei club più noti e titolati d’Europa: il Barcellona. Tra Cesenatico e Gatteo Mare sono stati sequestrati oltre 800 “pezzi”. Magliette che erano in vendita tra i 10 e i 15 euro ciascuna che avrebbero prodotto un giro d’affari valutato in circa diecimila euro e che visto il prezzo, gli acquirenti potevano immaginare benissimo che fossero “taroccate”. Quattro persone, tutte di origini bangladese, sono state denunciate a piede libero alla autorità giudiziaria per le ipotesi di reato commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Sono i titolari di quattro empori della riviera, tra quelli più frequentati. In tutto, comprese le loro abitazioni di Cesena e di Cesenatico, i finanzieri hanno dovuto effettuare 9 perquisizioni.

Il Barcellona, società che come le più quotate al mondo vivono anche di merchandising dei propri prodotti originali, ha punti “di controllo” dei propri interessi in tutto il mondo. E tramite l’avvocato Enrica Vasini dello studio “Bissa e associati” ha espresso pubblicamente il proprio plauso all’operato delle fiamme gialle. «Con riferimento ai recenti sequestri eseguiti dalla Guardia di Finanza di Cesenatico aventi ad oggetto maglie sportive recanti marchi contraffatti, per conto del Barcellona Fc che rappresento e difendo - spiega l’avvocato Vasini - sono a complimentarmi con il lavoro svolto dai militari delle fiamme gialle. Anche grazie alle denunce sporte avanti alle autorità competenti, Barcellona FC sta attuando su tutto il territorio nazionale un monitoraggio capillare finalizzato a scongiurare la diffusione del falso a tutela della buona fede dei consumatori e dell’integrità del proprio marchio, il cui valore sportivo è noto ed apprezzato in tutto il mondo. Barcellona Fc è parte attiva e collaborativa, anche per il profondo rispetto nei confronti dei propri tifosi, nella lotta alla contraffazione e sarà disponibile per ogni futura operazione organizzata dalle autorità».