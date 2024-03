Sensori e intelligenza artificiale, ecco in Romagna l’agricoltura del futuro

Duecento aziende agricole romagnole proiettate nel futuro. Sensori e intelligenza artificiale hanno dato vita in questi giorni alla più ampia rete di monitoraggio agronomico d’Italia nata dalla collaborazione fra la tech company xFarm Technologies e Conserve Italia, il gruppo cooperativo delle conserve ortofrutticole e detentrici di marchi come Valfrutta, Yoga, Cirio, Derby, Blue e Jolly Colombani.

Un progetto triennale

Con questo progetto di agricoltura digitale, che ha una durata triennale, i frutticoltori avranno garantiti tempi di intervento più rapidi facendo aumentare efficienza e sostenibilità nei loro progetti di filiera che riguardano albicocche, pesche gialle, nettarine, percoche, pere e mele.

La rete di monitoraggio è diffusa su 700 ettari e conta sull’installazione di 600 sensori. Stazioni meteo e sensori di umidità del suolo e di bagnatura fogliare danno vita a una rete di monitoraggio in grado di fornire le informazioni giuste per prendere le scelte agronomiche migliori, come per esempio quando e come irrigare o quando è il momento opportuno per applicare un trattamento contro un insetto o un patogeno.

Anche sperimentazione

Non si tratta solo di un progetto legato al monitoraggio, però. I dati raccolti, infatti, saranno utilizzati per identificare le migliori strategie agronomiche per la gestioend ei frutteti. Conserve Italia e xFarm Technologies stanno studiando protocolli e individuando 10 aziende nelle quali prenderà avvio la sperimentazione di nuove tecnologie per la difesa delle colture dagli agenti patogeni e l’efficientamento dell’irrigazione dei terreni. Trappole intelligenti per il riconoscimento automatico degli insetti grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, modelli previsionali e sistemi di supporto alle decisioni (DSS) aiuteranno a individuare il momento ideale per effettuare i trattamenti proteggendo la meglio le colture e riducendone il numero.

Sarà inoltre testata la tecnologia Smart Spraying (finora utilizzata per la distribuzione a rateo variabile di prodotti liquidi su colture specializzate) per la conta dei frutti e il riconoscimento dello stato di maturazione grazie ad algoritmi di computer vision.