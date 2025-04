Scritte “Viva Riccione” per trasformare i selfie in promozione

RICCIONE. In piazzale Roma, cuore pulsante della città, e sul ponte del porto canale in viale Dante, sono apparse le nuove scritte “Viva Riccione”, le preferite dagli smartphone dei turisti e rivisitate con materiali anti intemperie perché trasformano ogni selfie in uno strumento di promozione virale: milioni di potenziali visitatori raggiunti attraverso i social. Entro la fine del mese, informa il Comune, ne arriveranno altre due in piazzale San Martino e sul Lungomare nord all’altezza del bagno 122.

Il nome della città ora è accompagnato dalla parola “Viva”, componendo “Viva Riccione”, lo slogan della nuova campagna promozionale ufficiale della città. Attraverso le condivisioni, Riccione- con questa strategia di user generated content- entra direttamente nei feed di milioni di follower. L’operazione si inserisce all’interno di un trittico di strategie di field marketing che vedrà nel mese di maggio l’iconica scritta “Viva Riccione” comparire su un maxi murale da 150 metri quadrati nel cuore di Milano e su un treno Tper completamente brandizzato.